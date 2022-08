Britanske oblasti so v sredo v Londonu aretirale domnevnega četrtega člana celice skrajne teroristične skupine Islamska država (IS), znane pod imenom Beatles. Moški je obtožen več terorističnih dejanj in sodelovanja v celici, ki je med letoma 2012 in 2015 v Siriji zadrževala, mučila in ubila več deset talcev, poroča britanski BBC. 38-letnega Aina Davisa so […]