Predlagana davčna reforma bi po ocenah GZS hromila gospodarsko rast 24ur.com Gospodarska zbornica Slovenije je preučila in se opredelila do predloga sprememb štirih davčnih zakonov. Predvsem so se osredotočili na predlagane spremembe zakona o dohodnini. Medtem ko nekatere spremembe zbornica podpira, ima pri nekaterih zadržke oziroma jim nasprotuje.

