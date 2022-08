Kaj sta skupaj počela Maja Keuc in Uroš Perić? TOčnoTO.si Pevka Maja Keuc ima letošnje poletje veliko nastopov in sodelovanj z različnimi uspešnimi glasbeniki. Maja Keuc je uspešna glasbenica, ki si je dolga leta gradila kariero in uspelo ji je. Cenijo jo prav tako uspešni glasbeniki iz tujine in Slovenije in zato ima Maja veliko koncertov in sodelovanj z vseh vetrov. Tokrat smo jo na […] Kaj sta skupaj počela Maja Keuc in Uroš Perić? was first posted on ...

Sorodno





























Oglasi