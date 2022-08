Avgusta je trzinska družba Aktiva čiščenje prevzela dejavnosti čiščenja v UKC Maribor, zato so morale številne delavke dati odpoved pri prejšnjem izvajalcu MIV Servisu in se zaposliti pri omenjenem novem podjetju, poroča Večer. Toda nove pogodbe, ki so jih dobile pri Aktivi, določajo, da bo njihova osnovna bruto plača 595,08 evra. Pri povračilu stroškov za prehrano bodo medtem zdaj namesto štirih ...