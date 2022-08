Inferno: prebivalci v strahu pred ognjem plezali na strehe hiš 24ur.com V francoskem departmaju Gironde na jugozahodu države divja obsežen gozdni požar. Gasilci opozarjajo, da je ogenj silovit in nepredvidljiv, širi pa se izjemno hitro. Tamkajšnje oblasti so evakuirale okoli 10.000 prebivalcev okoliških vasi. Nekateri so splezali na strehe svojih domov, potem ko so se ognjeni zublji nevarno približali hišam. Na območju je sicer gorelo že julija, med hudo sušo in zadn...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Facebook

Francija

Grčija

Italija

Švedska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Zoran Janković

Janja Garnbret