Prezrcalite se na Europarkov 22. rojstni dan SiOL.net Največje nakupovalno središče severovzhodne Slovenije v teh dneh praznuje bleščečih 22 let! Kot vsako leto do zdaj bodo tudi letos obletnico proslavili v slogu. V Europarku bo tokrat vse v znamenju ogledal in lepotnih kotičkov. Praznično dogajanje se bo začelo v ponedeljek, 22. 8. in bo trajalo vse do sobote, 3. 9. Obiskovalce bodo razveselili s koncertoma BQL & BUDALE ter Žana Serčiča z bandom, n...

