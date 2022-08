Glovo je dostavil več kot milijon naročil v prvem letu delovanja v Sloveniji SiOL.net Glovo, platforma za dostavo različnih vrst izdelkov in jedi po želji kupcev, je praznovala prvo obletnico prihoda v Slovenijo. V enem letu je 350 Glovo dostavljavcev v 23 slovenskih mestih dostavilo več kot milijon naročil, na svojih kolesih, skuterjih, skirojih in avtomobilih pa so po Sloveniji prevozili skupno 2,144,256.93 km, kar je enako, kot če bi naredili 357.000 krogov okoli Blejskega jezera.

