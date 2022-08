Policisti PP Trebnje so sinoči okoli 22. ure v Šentrupertu zaradi nezanesljive vožnje ustavili osebni avtomobil, na katerem ni bilo registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 47-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,60 miligrama alkohola. VW polo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. preber ...