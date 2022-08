Poglejte, kako velika in prikupna sta otroka Luka Basija TOčnoTO.si Luka Basi je trenutno eden najbolj zaželenih pevcev ta hip pri nas. Ne samo pri nas, koncerte ima namreč tudi pri naših južnih sosedih. Luka je bil dolgo časa nadvse skrivnosten glede svojega zasebnega življenja. Nato pa je v enem samem videospotu za pesem To je to vsemu svetu pokazal, kako je zaročil Nastjo Gabor […] Poglejte, kako velika in prikupna sta otroka Luka Basija was first posted on 11 a...

Sorodno

































Oglasi