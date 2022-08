Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede balzamičnega kisa in Pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline Vlada RS Slovenija (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) je v notifikacijo na Evropsko komisijo poslala osnutek Pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline. Predlog novega pravilnika je pripravila zaradi manjše spremembe, ki se nanaša na standardizacijo kisa. Namen notifikacije (javne obravnave) tehnične zakonodaje v pripravi je preprečevanje ovir v trgovini na ozemlju EU.

