Požar, ki se je razplamtel v noči na torek, 9. avgusta, na območju Socerba, še ni dokončno pogašen, sporočajo policisti iz Kopra. Kljub pomoči letala in dveh helikopterjev Slovenske vojske ter dveh policijskih helikopterjev, pa še dveh helikopterjev in dveh kanaderjev italijanskih zračnih sil, zaradi vročine, suše in vetra je aktivnih še nekaj požarišč. Včeraj je požar gasilo približno 150 gasilce ...