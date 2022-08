Tragično: Umrla mlada perspektivna slovenska športnica Lokalec.si Na pripravah na Norveškem je v tragični nesreči umrla mlada članica slovenske reprezentance A v smučarskem teku Hana Mazi Jamnik, so v izjavi za javnost sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). Stara je bila 19 let. Razloga za nesrečo oziroma kaj se je sploh pripetilo, SZS ni zapisala. Po informacijah Sportala je bila Mazi Jamnikova ena najbolj perspektivnih tekmovalk v smučarskem in rolkarsk ...

