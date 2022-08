Kitajski znanstveniki sledijo okužbam z novim virusom langya RTV Slovenija Kitajski znanstveniki so začeli slediti novo identificiranemu virusu langya. Zaznali so skupno 35 okužb v provincah Šangdong in Henan, večinoma med kmetovalci, ki so bili v tesnem stiku z živalmi. Dokazov o neposrednem prenosu s človeka na človeka ni.

