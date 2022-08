(VIDEO) “Mogoče se bom pa spet vrnil v zasebni sektor in mogoče se bo gospod Cirman takrat odločil, da zapusti novinarske vode” – Robert Golob se veseli vseh novih sodelavcev in “mogoče je tudi kdo med vami (novinarji op. av.), ki se nam bo nekoč kasneje pridružil na naši poti” topnews.si Predsednik vlade Robert Golob je v današnji izjavi za medije komentiral tudi nekatere aktualne zadeve, med drugim menjavo na vrhu Urada vlade za komuniciranje (Ukom). Ob tem je znova poudaril, da so pred volitvami napovedali vojno sovražnemu govoru v medijih in da si pri tem želi tudi pomoči Ukoma. Kot razlog za premestitev sedanjega v. […]...

Sorodno





























































Oglasi Omenjeni Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Zoran Janković

Tadej Pogačar

Borut Pahor