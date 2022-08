Slovenija in draginja: že danes izbirajo, ali položnice ali pa hrana #video SiOL.net Samo denar je, se tolažimo ob nepričakovanih izdatkih. A če ga ni niti za najnujnejše, za hrano, plačilo položnic, postane njegovo pomanjkanje središče naših stisk. In teh je vse več ... Na centrih za socialno delo opažajo, da višje cene energentov poglabljajo finančne težave ljudi. Vse več je prošenj za poplačilo položnic in za pomoč pri nakupu kurjave. Pričakovati je mogoče, da se bo povpraševanje po izredni pomoči jeseni še bistveno povečalo.

