Gorski reševalci so imeli včeraj šest »malce netipičnih intervencij,« je na svojem facebooku profilu zapisala gorska reševalna zveza Slovenije. Škofjeloški gorski reševalci so na pomoč priskočili vozniku štirikolesnika, ki je s svojim jeklenim konjičkom zapeljal v težko dostopno, 30 metrov globoko grapo in se poškodoval.