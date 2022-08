V gimnastičnem taboru razočarani po padcu Teje Belak RTV Slovenija Slovenski nastopi na EP-ju v gimnastiki v Münchnu se niso iztekli po željah in pričakovanjih. Teja Belak, ki je v kvalifikacijah preskoka pričakovala uvrstitev v finale, je po padcu in lažji poškodbi izpustila drugi poskus in ni končala tekmovanja.

Sorodno

Oglasi Omenjeni MMC Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Jure Košir