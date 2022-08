Festivalski duh mladih levinj za pičel evro Dnevnik Petindvajset let je lepa obletnica za festival, ki se je začel z minimalnimi sredstvi in maksimalnim entuziazmom, preživel vzpone in zdrse ter tudi kovid in tri Janševe vlade, in zato se je direktorica festivala Mladi levi Alma R. Selimović na...

Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Janja Garnbret

Borut Pahor

Janez Drnovšek