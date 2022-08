Nika Zorjan je jahala bika! Poglejte si to TOčnoTO.si Nika Zorjan je energična in vedno pripravljena na kaj novega. Nika Zorjan je svoj koncert napovedala s tole fotografijo na biku. Seveda ni pravi, saj bi to bilo prenevarno. Niki klobuk in country stil zelo pristajata. Nika je vedno urejena in običajno sledi svojemu stilu že od nekdaj. Pisane oblekice in svetli skodrani lasje, to […] Nika Zorjan je jahala bika! Poglejte si to was first posted on 12 ...

