Agencija za varnost prometa in policija je pripravila tretjo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Hitrost. Do nedelje policisti tako po vsej državi poostreno preverjajo upoštevanje omejitve hitrosti. Z akcijo želijo umirjati hitrost na cestah, saj zaradi nadzora vozniki navadno zmanjšajo hitrost in vozijo bolj varno. preberite več » ...