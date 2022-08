Razmere, v katerih bodo živeli tekmovalci nove sezone Kmetije, vas bodo šokirale TOčnoTO.si Kot kaže je nova sezona Kmetije tik pred začetkom. Tekmovalci še niso znani je pa znana lokacija, kjer se bo vse skupaj odvijalo. Letošnja sezona se bo odvijala na Dolenjskem, kjer so v dveh mesecih zgradili in pripravili dom za nove tekmovalce. Novo domovanje je zares očarljivo in nas popelje nazaj v preteklost. Mi že […] Razmere, v katerih bodo živeli tekmovalci nove sezone Kmetije, vas bodo šoki...

Sorodno





























Oglasi