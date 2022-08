Gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Topolšica in Šoštanj so požar omejili in pogasili, sporočajo uprave za zaščito in reševanje ministrstva za obrambo. Kot sporočajo, je ogenj v naselju Florjan izbruhnil ob 1.26. Najprej je zagorel pomožen objekt v izmeri pet krat osem metrov, zatem pa se je ogenj razširil še na bližnji gozd.