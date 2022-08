Laura Beranič in Gregor Čeglaj v boksarski dvoboj s tema tekmovalcema Poroke na prvi pogled TOčnoTO.si Gregor Čeglaj s svojimi dejanji polni naslovnice medijev. Z razkritji, ki jih je preko družabnega omrežja podal se je marsikomu zameril marsikdo pa ga podpira. Na boksarski dvoboj je vabil novega sanjskega moškega Blaža Kričeja Režka, Janija Jugovica in partnerja Katarine Benček, Markota Pvloviča. Nihče od njih se ni odzval, zato je dobrodelni dvoboj padel […] Laura Beranič in Gregor Čeglaj v boksa...

