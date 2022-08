Objavljene spremembe Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru Vlada RS Na Ministrstvu za notranje zadeve smo pripravili spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru v delu, ki se nanaša na izdajo obrazcev, ki se uporabljajo ob sklenitvi zakonske zveze. Pravilnik, vključno z novimi obrazci (listine o sklenitvi zakonske zveze in izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi), je danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne 15. dan po objavi, to je 27. avgusta 2022. Istospolni pari pa lahko že sedaj sklepajo zakonske zveze.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Jure Košir