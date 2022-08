Piše: C. R. RTV Slovenija v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije v četrtek, 25. avgusta, ob 20. uri na TV SLO 1 pripravlja posebno dobrodelno oddajo Stopimo skupaj za slovenske gasilce, v kateri bodo zbirali sredstva za nakup prepotrebne gasilske opreme. V največjem požaru v naravnem okolju v zgodovini Slovenije so veliko upanje in edino rešitev predstavljali pogumni in požrtvovalni poklicni in ...