Priznanje ptujske občine za ohranitev kulturne dediščine Večer S temeljito obnovo skoraj 160 let stare hiše in njene okolice je družina Fuks iz Krčevine pri Vurbergu skrbno ohranila stavbno in kulturno izročilo podeželja

Sorodno































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Večer Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Ana Netrebko

Goran Dragić