Težave mladih naj se rešujejo prednostno Dnevnik Ob petkovem mednarodnem dnevu mladih so v Mladinskem svetu Slovenije na novinarski konferenci Mladi ne potrebujemo le, da se politika zaveda naših težav, temveč da se te tudi rešuje opozorili na stanovanjsko in okoljsko problematiko, prekarnost in...

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Ljubljana

Miha Zupan Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Goran Dragić

Janez Janša

Ana Netrebko