Odšli smo v trgovine kupit hrano: kakšne so razlike med cenami? #video SiOL.net Prehranska draginja bo po današnji napovedi predsednika vlade Roberta Goloba do konca leta verjetno postala ena izmed osrednjih tem. Prvi vladni ukrep za boj s prehransko draginjo je orodje za primerjavo cen osnovnih živil pri različnih trgovcih. Prvo spremljanje cen naj bi izvedli najpozneje 12. septembra, spletna stran mora biti vzpostavljena najpozneje 15. septembra. Ekipa Planet TV se je odpravila v štiri od navedenih trgovin po tri ključne izdelke že danes: kilogram belega kruha, liter mleka in zavoj jajc.

