Po 3. krogu na vrhu 2. SNL kar trojica SiOL.net Nogometaši Krke so v 3. krogu 2. slovenske lige premagali Triglav z 2:0 in se s tem na vrhu lestvice izenačili z Beltinci in Nafto, vsi trije imajo po sedem točk in enako razliko v danih in prejetih zadetkih (6:1).

Oglasi