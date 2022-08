Nepreslišano: Grega Repovž, odgovorni urednik Dnevnik Načrt SDS je torej razmeroma preprost: narediti drugi program TV Slovenija za svojo televizijo, tja prestaviti čim več novinarskih in drugih kadrov in svojih medijev, pri čemer računajo na to, da se nova, normalna ekipa ne bo upala oziroma zmogla...

