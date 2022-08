Polna luna malce kvari meteorski dež Primorske novice Roj zvezdnih utrinkov - rečemo jim tudi solze sv. Lovrenca - bo danes in jutri nekoliko težje ujeti, saj bo nočno nebo osvetljevala skoraj polna luna in otežila opazovanje predvsem najšibkejših utrinkov. A to še zdaleč ni razlog, da bi se odrekli opazovanju. Na nebu je te dni tudi mini planetarni maraton; že v prvi polovici noči je vidna večina planetov osončja.

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Robert Golob

Luka Dončić

Jan Oblak

Zoran Dragić