Po več mesecih Afganistanke ponovno na ulico, talibani so jih nasilno razgnali 24ur.com Pred prvo obletnico talibanskega prevzema oblasti je v afganistanski prestolnici Kabul potekal protest žensk, ki so zahtevale pravico do dela in političnega udejstvovanja, a so tamkajšnje varnostne sile shod hitro in nasilno zatrle.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Afganistan Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Goran Dragić

Luka Dončić

Janja Garnbret

Tadej Pogačar