Junija so se vrstile številne obletnice zaključka osnovne šole. 49 let je že, odkar je Topličanka Berta Grmek končala osnovno šolo. Zdaj uživa v zasluženem pokoju, kot »mula« pa je obiskovala Osnovno šolo Vavta vas, v kateri sta bila njena učitelja tudi Marjeta Dajčman in Jože Pečnik. Dajčmanova je poučevala slovenski in srbohrvaški jezik, Pečnik pa telovadbo. In že takrat sta bila med bolj prilj ...