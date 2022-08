Jelka Godec: Grozljivo. To je dokaz, da je globoka država že nekaj časa na površju. SiOL.net "Dogajanje zadnjih dni, torej odkrito kadrovanje in zaposlovanje novinarjev portala Necenzurirano.si ter njihovih družinskih članov v vladne službe, je naravnost grozljivo. Grozljivo je tudi to, da predsednik vlade izjavi, da lahko on sam zaposli novinarja, kjerkoli si on zaželi. Če smo do zdaj govorili, da je globoka država v ozadju, so zadnja dejanja aktualne vlade dokaz, da jo imamo očitno že n...

Sorodno Oglasi