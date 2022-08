Koper povedel že pol minute po sodnikovem žvižgu Primorske novice Nogometaši Kopra so v 5. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje s 5:0 (2:0). Radomljani so na Bonifiko prišli z nizom neporaženosti na enajstih tekmah. A ovira v obliki slovenskega podprvaka in pokalnega prvaka je bila previsoka.

