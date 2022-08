NEDELJSKI NASVET: Tega boste veseli vsi, ki bi radi sebe in bližnje gledali na steni! Tehnozvezdje Avtor Marjan Kodelja Redko se zgodi, toda čudeži se dogajajo. Slovenija sodi med manj kot 30 držav, v katerih imajo prebivalci dostop do nove in verjetno za nekatere zelo zanimive storitve! Žena mi vedno teži, da je vse skupaj popolnoma brez pravega smisla. Na telefonih in diskih hranim nebroj fotografij, ki jih nikoli ali v najboljšem primeru redko pogledam. Zato pa zaradi nostalgije večkrat v roke vzamem fotoalbu ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Google

Huawei Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Goran Dragić

Zoran Dragić

Luka Dončić

Robert Golob