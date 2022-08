Sekulić: Kot je zadnje čase že kar navada, smo našli način, kako se pobrati in zmagati 24ur.com Slovenski košarkarji se iz Istanbula v domovino vračajo z dvema zmagama. Najprej so bili po podaljšku boljši od gostiteljev turnirja Turkov, sledila je še tekma proti Ukrajini. Slovenci so zabeležili še četrto zmago na prav toliko odigranih prijateljskih tekmah, Ukrajince so ugnali s 86:82. Reprezentante prihodnji teden čakata še dve prijateljski tekmi, uvodna tekma na Eurobasketu pa je na spored...

Sorodno



















Oglasi