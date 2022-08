Piše: Vida Kocjan Koalicijska vlada Gibanja Svoboda, SD in Levice neizmerno hiti z zahvaljevanjem tistim nevladnim organizacijam, ki so jim omogočile vzpon na oblast. Zahvaljevanju in vračanju uslug ni videti konca tako v spremembah zakonov kot denarju, ki jim ga namenjajo. Vladna koalicija je sprejela zakon, ki jim ga je predložil Inštitut 8. marec, in s tem v staro stanje vrnils kar enajst zakon ...