To bo danes dogajalo v Kanalu ob Soči SiOL.net V Kanalu ob Soči se bodo danes odvijali 31. skoki z mostu, prireja pa jih Turistično društvo Kanal ob Soči. Skoke organizirajo že od leta 1989, do zdaj pa so odpadli štirikrat: leta 1991 zaradi osamosvojitvene vojne, leta 2002 zaradi dežja ter lani in predlani zaradi epidemije covid-19.

