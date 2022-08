V starem mestnem jedru Jeruzalema odjeknili streli, osem ljudi je ranjenih 24ur.com V bližini Zidu žalovanja v starem mestem jedru Jeruzalema so odjeknili streli, najmanj osem ljudi je ranjenih, od tega trije huje. Napada je osumljen Palestinec, ki so ga izraelske oblasti nekaj ur za tem aretirale. Napad se je zgodil teden dni po izbruhu nasilja med Izraelci in skrajneži v Gazi.

