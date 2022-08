Metallica, Mariah Carey in Måneskin na newyorškem Global Citizen koncertu RTV Slovenija Metallica, Mariah Carey, Jonas Brothers, Rosalia, Måneskin, Charlie Puth in Mickey Guyton so med osrednjimi imeni letošnjega koncerta Global Citizen. Namen tega je podpora mednarodni pomoči pri izkoreninjenju skrajne revščine po svetu.

