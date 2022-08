Mariborski policisti poročajo o nepridipravih na območju Maribora. “Policisti Policijske postaje Maribor II so 13.8.2022 obravnavali dogodek, ko so neznanci preko noči iz enega od kampov na območju Maribora odtujili dve električni in eno gorsko kolo in s tem po nestrokovni oceni povzročili za 12.000 evrov materialne škode,” so sporočili iz Policijske uprave Maribor.