Je prenova ljubljanske Drame naslednje žarišče korupcije in neskončnih aneksov? Demokracija Piše: Tanja Brkić (Nova24tv.si) Po tem, ko si je predsednik vlade Robert Golob skupaj z ministrico za kulturo Asto Vrečko ogledal poslopje SNG Drama Ljubljana, je ocenil, da je projekt prenove SNG Drama “zares potreben”, zato je prenovo napovedal “takoj”, ne glede na to, da so zadeve povsem zemljiškopravno neurejene. Projekt je označil za “projekt celotne vlade”, kar je dokaj primeren izraz, glede ...

Sorodno

















































































































































































































































































Oglasi