Ob Knobleharjevem je v Škocjanu potekalo tudi že tradicionalno srečanje starodobnih vozil. Po zbiranju na parkirnem prostoru pred občino so se z vozili odpravili na panoramsko vožnjo. Šli so skozi Jelendol do Preske, kjer je bil postanek na kmetiji Hrovat, od tam pa do kluba starodobnikov v Tržišču in nato naprej skozi Mokronog v Zbure. Tu je bil postanek s kosilom v gostilni Perše. Kot je poveda ...