Ena od bolj zagnanih članic Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev je nedvomno Silva Marzel. Nikoli ne manjka, kadar je treba pomagati in kaj pripraviti ob raznih dogodkih ali pa speči kakšne dobrote. Seveda je Silva prava mojstrica tudi v peki društvene kulinarične posebnosti, vinjevrške pogače iz ajdove moke, v kateri so tudi nasekljani orehi in groba sol. preberite več » ...