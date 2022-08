Mrožinjo Freyo zaradi pretirane pozornosti javnosti uspavali RTV Slovenija Mrožinjo Freyo, ki je nedavno postala atrakcija fjorda v Oslu, kjer se je udomačila, so zaradi skrbi za varnost ljudi uspavali. Ljudje niso upoštevali opozoril in nasvetov pristojnih služb glede približevanja živali, s čimer so ogrožali tako njo kot sebe.

