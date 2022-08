Ana Planinšič in Lara Božič svetovni podprvakinji do 17 let Primorske novice Ana Planinšič in Lara Božič se s svetovnega prvenstva v jadranju na Blatnem jezeru vračata z naslovom svetovnih podprvakinj v razredu 420 v kategoriji do 17 let.

