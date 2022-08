Luknje na igrišču za golf protestno zapolnili s cementom Dnevnik Podnebni aktivisti so v bližini mesta Toulouse na jugu Francije luknje tamkajšnjih igrišč za golf zapolnili s cementom. To so storili v znak protesta, ker za igrišča ne velja prepoved porabe vode med hudo sušo. Medtem ko se več kot 100 francoskih...

Sorodno

















































































































































Oglasi Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Tim Gajser

Uroš Murn

Luka Mezgec

Tadej Pogačar