Kar 42 let je bil lastnik državnega rekorda: "Mislil sem, da ga bo kdo že prej popravil" Sportal Ime Rok Kopitar se zadnja leta ni pogosto omenjalo, v javnosti je spet zaokrožilo pred tednom dni, ko je celjski atlet, komaj 18-letni Matic Ian Guček, podrl njegov rekord v teku na 400 m z ovirami. Res je, da so rekordi zato, da se podirajo in popravljajo, a Kopitarjev je toliko bolj poseben zato, ker se je obdržal kar 42 let. Zakaj je trajalo tako dolgo, smo se pozanimali pri človeku, ki ga je v...

