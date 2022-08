Od malega je Robert Kuder čutil, da nikamor ne spada, in si vse življenje želel pripadati in biti sprejet. Iskal je resnico, boga, potoval po svetu, a nikjer ni našel globokega zadovoljstva. Pri 45 letih, ko je izvedel, kdo je njegov biološki oče, je nenadoma vedel, kaj je tako dolgo iskal. Odkril je svojo francosko družino – njegovi predniki so znani francoski tiskarji in notarji, med drugim so tiskali za francoskega kralja Ludvika XVI. Najpomembneje pa je, da je Robert skupaj z (žal že pokojnim) očetom našel svoj mir.